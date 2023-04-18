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عمل بطولي للحارس الشخصي لرئيس وزراء اليابان أثناء عملية الاغتيال

عمل بطولي للحارس الشخصي لرئيس وزراء اليابان أثناء عملية الاغتيال

عمل بطولي للحارس الشخصي لرئيس وزراء اليابان أثناء عملية الاغتيال
٠٦:٣٢:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر ردة فعل الحارس الشخصي لرئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عندما لاحظ أسطوانة فضية يبدو أنها ألقيت في اتجاه كيشيدا في حدث انتخابي في مدينة واكاياما.

تحرك بسرعة

وقام الحارس الشخصي بابعاد الاسطوانة التي يبدو أنها عبوة ناسفة، عن الطريق بسرعة، ثم استخدم شيئا ما كان بيده، يشبه حقيبة صغيرة، كدرع، في محاولة للحفاظ على سلامة رئيس الوزراء، حسب وسائل إعلام.

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والسبت الماضي، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام دولية لحظة إجلاء رئيس الوزراء الياباني إثر سماع دوي انفجار بعد إلقاء جسم غريب بالقرب منه أثناء إلقائه كلمة، حيث تم اعتقال شخص إثر الحادثة.

محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان:

وأظهرت لقطات من قناة NHK الرسمية اليابانية، عددًا من ضباط شرطة يرتدون زيًا عسكريًا وملابس مدنية يتجمعون حول رجل يشتبه بأنه قد نفذ محاولة الاغتيال أثناء خطاب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وسط مدينة واكاياما.

وذكرت تقارير نشرتها وسائل الإعلام المحلية، أنه سُمع دوى الانفجار وغرقت أعمدة الدخان فى ميناء سايكازاكى للصيد حيث أنهى رئيس الوزراء جولته التفقدية وألقى كلمة.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الانفجار، أكدت الإذاعة الوطنية NHK أنه تم نقل كيشيدا إلى مكان آمن، وتم اعتقال شخص واحد بعد الانفجار.

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