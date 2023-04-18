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حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
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حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
٠٦:٣٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحلقات القرآنية والمقرأة الإلكترونية، حلقات تعليم القرآن الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للحلقات القرآنية والمقرأة الإلكترونية غازي بن فهد الذبياني، أنه جرى تخصيص حلقات خاصة في التوسعة السعودية الثالثة منذ مطلع شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ، لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وذلك تقديراً لهم والتيسير عليهم.

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جولات رقابية ميدانية

وأضاف الذبياني : بأن الجولات الرقابية الميدانية مستمرة لكافة الأعمال والخدمات والمبادرات التي تقدمها الحلقات القرآنية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

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الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام ذوي الإعاقة كبار السن مقرأة قرآنية

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