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احتياجات العيد.. أسعار مثالية بأسواق القصيم مع نهاية رمضان المبارك
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احتياجات العيد.. أسعار مثالية بأسواق القصيم مع نهاية رمضان المبارك

احتياجات العيد.. أسعار مثالية بأسواق القصيم مع نهاية رمضان المبارك

احتياجات العيد.. أسعار مثالية بأسواق القصيم مع نهاية رمضان المبارك
٠٦:١٩:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تشهد أسواق منطقة القصيم حركة شرائية مثالية وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع قرب دخول عيد الفطر المبارك ، لشراء احتياجات العيد، استعداداً وتجهيزاً لقدوم العيد السعيد.

أسواق القصيم:

ورصدت عدسة “واس”محالّ مستلزمات العيد وسط تنافس فيما بينها، حيث أكد عدد من البائعين اختلاف الأسعار حسب جودة المنتجات ، لافتين أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ازدحاماً كبيراً ومبيعات مثاليه .

بينما أفاد عدد من المتسوقين أنهم يفضلون المحالّ ذات الأسعار المثالية والمخفضة ومتوفرة الخيارات من المنتجات التي تخص العيد .

كما أشار عدد من الباعة أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد ترجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أحد أهم الأسباب في اختلاف الأسعار بين المحالّ.

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الكلمات الدلالية:
أسعار مثالية أسواق القصيم احتياجات العيد عيد الفطر

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