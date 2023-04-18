احتياجات العيد.. أسعار مثالية بأسواق القصيم مع نهاية رمضان المبارك
تواصل- واس:
تشهد أسواق منطقة القصيم حركة شرائية مثالية وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع قرب دخول عيد الفطر المبارك ، لشراء احتياجات العيد، استعداداً وتجهيزاً لقدوم العيد السعيد.
أسواق القصيم:
ورصدت عدسة “واس”محالّ مستلزمات العيد وسط تنافس فيما بينها، حيث أكد عدد من البائعين اختلاف الأسعار حسب جودة المنتجات ، لافتين أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ازدحاماً كبيراً ومبيعات مثاليه .
بينما أفاد عدد من المتسوقين أنهم يفضلون المحالّ ذات الأسعار المثالية والمخفضة ومتوفرة الخيارات من المنتجات التي تخص العيد .
كما أشار عدد من الباعة أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد ترجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أحد أهم الأسباب في اختلاف الأسعار بين المحالّ.
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