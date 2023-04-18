محتوى مرئي كشف الواقعة.. القبض على مواطن اعتدى على طفل بالضرب في القريات

تواصل- فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة القريات في منطقة الجوف القبض على مواطن.

الاعتداء على طفل:

وتمت عملية القبض عقب اعتدائه على طفل من الباعة المتجولين، بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك.

وتبين من إجراءات الاستدلال عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية، حيث جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مواطن ينتحل صفة غير صحيحة:

وفي وقت سابق أعلنت شرطة منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة وسلب مبالغ بمحافظة القريات.

وأوضحت أن المواطن نفذ حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبالغ مالية.

وأكدت أنه تم القبض على المواطن وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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