مشاهد مبهجة لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد تسر الناظرين لجريان المياه بوادي الخنقة بالقويعية.

ووثق المقطع، جريان وتدفق المياه بوادي الخنقة شمال غرب القويعية، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة،عسير،جازان،نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

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