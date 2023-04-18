الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة اشتباكات السودان إلى أكثر من 180 قتيلاً
مشاهد قاسية.. إخلاء لمرضى الفشل الكلوى تحت الرصاص الحي في اشتباكات السودان
حلقات قرآنية ومقرأة إلكترونية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
عمل بطولي للحارس الشخصي لرئيس وزراء اليابان أثناء عملية الاغتيال
عبر 118 بابًا.. نجاح خطة تفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة 27 من رمضان
مشاهد مبهجة لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

مشاهد مبهجة لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية

مشاهد مبهجة لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية

مشاهد مبهجة لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية
٠٦:٢٦:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد تسر الناظرين لجريان المياه بوادي الخنقة بالقويعية.

ووثق المقطع، جريان وتدفق المياه بوادي الخنقة شمال غرب القويعية، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

اقرأ أيضا:

أمطار وسيول وبروق تضيء أحياء شرق المدينة المنورة (فيديو)

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة،عسير،جازان،نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

اقرأ أيضا:

“الأرصاد” يكشف عن 4 إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة القويعية وادي الخنقة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. المقاومة الشعبية تتقدم في عدن جنوب اليمن

شاهد.. المقاومة الشعبية تتقدم في عدن جنوب اليمن

٠١:٣١ م، الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠١٥
«فَسُبحانَ اللَّهِ حينَ تُمسونَ وَحينَ تُصبِحونَ».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ بندر بليلة

«فَسُبحانَ اللَّهِ حينَ تُمسونَ وَحينَ تُصبِحونَ».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ بندر بليلة

٠٩:٠١ م، السبت، ٢٧ فبراير ٢٠٢١
«بشرة خير» الآن.. سيول وادي العين بمحافظة الدلم (فيديو)

«بشرة خير» الآن.. سيول وادي العين بمحافظة الدلم (فيديو)

٠٢:٥٢ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
بالفيديو.. انقلاب مروع لمركبة وسط أحد الطرق السريعة بالخبر

بالفيديو.. انقلاب مروع لمركبة وسط أحد الطرق السريعة بالخبر

١٢:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *