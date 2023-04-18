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تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بمحافظة جدة
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تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بمحافظة جدة

تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بمحافظة جدة

تهيئة 785 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بمحافظة جدة
٠٦:١٢:١٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بمحافظة جدة، تهيئة وتجهيز (769) مسجدًا وجامعاً و(16) مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ.

مسجد الملك سعود بجدة

صلاة العيد في جدة

كما تمت تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.

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وقامت الفرق الميدانية بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة وتوفير السجاد ومتابعة الصوتيات في إطار الجهود التي تبذلها الشؤون الإسلامية كي يؤدي المصلين صلاتهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض 3362 مصلى وجامعاً ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة.

صلاة العيد الاحساء - 2020
صلاة العيد الاحساء – 2020

مصليات العيد بالرياض

وشملت التجهيزات تهيئة 1654 مُصلى وجامعاً بمدينة الرياض، و60 مصلى وجامعاً بالدرعية، و113 مصلى وجامعاً في الأفلاج، و34 مصلى وجامعاً في حوطة بني تميم، و27 مصلى وجامعاً في شقراء، و33 مصلى وجامعاً في ثادق.

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تهيئة عدد من المصليات

وتم أيضا تهيئة 28 مصلى وجامعاً في رماح، و121 مصلى وجامعاً في وادي الدواسر، و30 مصلى وجامعاً في ضرماء، و465 مصلى وجامعاً في الدوادمي، و78 مصلى وجامعاً في الرين، و9 مصليات وجوامع في الغاط، و172 مصلى وجامعاً بالقويعية، و135 مصلى وجامعاً في عفيف.

كما شملت التجهيزات تهيئة 53 مصلى وجامعاً بالزلفي، و65 مصلى وجامعاً بالمزاحمية، و18 جامعاً في حريملاء، و11 مصلى وجامعاً بالحريق، و127 مصلى وجامعاً بالخرج، و18 مصلى وجامعاً بالسليل، و53 مصلى وجامعاً بالدلم، و42 مصلى وجامعاً بالمجمعة، و16 مصلى وجامعاً بمرات.

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تهيئة 3362 مصلى وجامعًا لصلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة الرياض

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جدة صلاة العيد محافظة جدة وزارة-الشؤون-الإسلامية

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