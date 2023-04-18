أمطار وسيول وبروق تضيء أحياء شرق المدينة المنورة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وبروق أضاءت أحياء شرق المدينة المنورة.

أمطار وسيول شرق المدينة

وأظهر المقطع، سيول وبروق جنوب الحناكية، وتحديداً شرق منطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

توقعات طقس 27 رمضان: أمطار غزيرة وبرد وسيول بعدة مناطق

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة،عسير،جازان،نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

اقرأ أيضا:

“الأرصاد” يكشف عن 4 إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول