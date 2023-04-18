الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
أمطار وسيول وبروق تضيء أحياء شرق المدينة المنورة (فيديو)
توقعات طقس 27 رمضان: أمطار غزيرة وبرد وسيول بعدة مناطق
“طلبًا للمغفرة والرحمة”.. مشاهد روحانية لليلة التهجد في 27 رمضان بالمسجد النبوي
تظهر الخميس القادم.. ظاهرة فلكية تحدث كل 100 عام
عادة منذ آلاف السنين.. قبيلة تعيش في 3 دول عربية لا تترك اللثام حتى في النوم
حتى الثامنة مساء الثلاثاء.. تنبيه متقدم من الأرصاد على مكة المكرمة والجموم

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

أمطار وسيول وبروق تضيء أحياء شرق المدينة المنورة (فيديو)

أمطار وسيول وبروق تضيء أحياء شرق المدينة المنورة (فيديو)

أمطار وسيول وبروق تضيء أحياء شرق المدينة المنورة (فيديو)
٠٥:٣٨:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وبروق أضاءت أحياء شرق المدينة المنورة.

أمطار وسيول شرق المدينة

وأظهر المقطع، سيول وبروق جنوب الحناكية، وتحديداً شرق منطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار  غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

توقعات طقس 27 رمضان: أمطار غزيرة وبرد وسيول بعدة مناطق

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة،عسير،جازان،نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

اقرأ أيضا:

“الأرصاد” يكشف عن 4 إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار المدينة المدينة المنورة سيول

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. مفحط بالأحساء يصطدم بنخلة وانقلاب سيارته عدة مرات

شاهد.. مفحط بالأحساء يصطدم بنخلة وانقلاب سيارته عدة مرات

٠١:٥٦ ص، الأحد، ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
متداول.. فيديو يوضح ظاهرة “قنبلة المطر”

متداول.. فيديو يوضح ظاهرة “قنبلة المطر”

١١:١٠ ص، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً.. ويكشف مفاجأة مدوية (فيديو)

الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً.. ويكشف مفاجأة مدوية (فيديو)

٠٥:٢١ م، الأثنين، ٠٥ فبراير ٢٠١٨
ميليشيا «الحوثي» تستهدف أطفال اليمن بفخ منفجر على شكل لعبة (فيديو)

ميليشيا «الحوثي» تستهدف أطفال اليمن بفخ منفجر على شكل لعبة (فيديو)

٠٥:٤٢ م، الأثنين، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *