“طلبًا للمغفرة والرحمة”.. مشاهد روحانية لليلة التهجد في 27 رمضان بالمسجد النبوي

تواصل- واس:

في أجواءٍ روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان امتلأت أروقة المسجد النبوي، بجموع المصلين لأداء صلاة التهجد ليلة ال ٢٧ من شهر رمضان المبارك.

صلاة التهجد بالمسجد النبوي:

ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الروحانية اثناء أدائهم لصلاة التهجد وهم يتضرعون إلى الله عز وجل طلبا للمغفرة والرحمة وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.

صلاة التراويح:

كما أديت في المسجد النبوي أمس الإثنين صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريا لليلة القدر في العشر الأواخر في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة .

وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل وخارج المملكة.

وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة, والعمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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