حتى الثامنة مساء الثلاثاء.. تنبيه متقدم من الأرصاد على مكة المكرمة والجموم

تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

حتى الثامنة مساءً

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة.

أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول، هي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – البقاء في المنزل حفاظًا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية.

3 – عند حدوث الصواعق الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال.

4 – ضرورة الالتزام بالتحذيرات الرسمية، والصادرة عن الجهات المسؤولة.

وشدد على أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة، من هطول أمطار وجريان السيول فلابد من الحرص على إتباع الإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص.

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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان ، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

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