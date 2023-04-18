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تظهر الخميس القادم.. ظاهرة فلكية تحدث كل 100 عام

تظهر الخميس القادم.. ظاهرة فلكية تحدث كل 100 عام

تظهر الخميس القادم.. ظاهرة فلكية تحدث كل 100 عام
٠٤:٣٦:٤٢ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ظاهرة فلكية نادرة يشهدها العالم الخميس القادم، لأول كسوف للشمس خلال عام 2023.

كسوف الشمس الهجين:

ويسمى هذا الكسوف بـ “كسوف الشمس الهجين”، والذي سيظهر في العديد من الأماكن من بينها أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا.

وأفادت الجمعية الفلكية بجدة، أن مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية، الموافق 29 رمضان 20 أبريل، ستظهر بها ظاهرة كسوف الشمس.

ونوهت أنه سيكون واضحا أيضا في جنوب شرق آسيا وشرق جزر الهند وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا ومناطق أخرى في غرب المحيط الهادئ.

كما كشف البيان أن ظاهرة كسوف الشمس ستكون غير مرئية في سماء المملكة والوطن العربي، لأن الكسوف يشاهد عادة في جزء محدد ضمن المسار الضيق لظل القمر.

مدة الكسوف:

وسيستمر كسوف الشمس لمدة 3 ساعات و 19 دقيقة وسيقطع الظل المركزي للقمر مساراً سيبلغ طوله 13,800 كيلومترًا وبعرض حوالي 49 كيلومتراً وسيغطي 0.07٪ من مساحة سطح الأرض.

كما سيمر القمر أمام الشمس، لينتج ظاهر كسوف متنوعة، تبدأ بكسوف الحلقي فوق المحيط الهندي.

وأشارت إلى أنه ينتقل إلى كسوف كلي أثناء تحركه فوق غرب أستراليا وينتهي ككسوف حلقي فوق جنوب المحيط الهادئ.

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الكلمات الدلالية:
أستراليا إندونسيا ظاهرة فلكية كسوف الشمس كسوف الشمس الهجين

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