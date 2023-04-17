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سحور ليلة السابع والعشرين من رمضان.. “سمبوسة حجازية”

سحور ليلة السابع والعشرين من رمضان.. “سمبوسة حجازية”

سحور ليلة السابع والعشرين من رمضان.. “سمبوسة حجازية”
٠٢:٤٤:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من الأكلات الشهيرة في رمضان هي السمبوسة، يفضلها كثيرون، سواء على الإفطار، أو السحور، ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة، وباختلاف الحشو، وبالتالي تصلح كوجبة أساسية.

وفي هذه السطور، نستعرض طريقة تقديم نوع من السمبوسة، على السحور، هو السمبوسة الحجازية، حسب موقع “سيدتي”.

المقادير:

– دقيق : كوبان ونصف
– ملح : ملعقة صغيرة
– الزيت النباتي : ربع كوب
– الماء : حسب الحاجة (للعجن)

طريقة التحضير:

  1. لتحضير الحشوة: في وعاء للخلط، ضع الدقيق، والملح، والزيت النباتي، والملح.
  2. خلط المكونات معاً وإضافة الماء بشكل تدريجيا مع العجن حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة.
  3. تحضير الحشوة المفضلة، واحشي العجينة بها.
  4. تسخين الزيت للقلي ووضع السمبوسة، ثم تقديمها.

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حشوات متنوعة للسمبوسة

هناك العديد من الأفكار لتجهيز حشوات مختلفة للسمبوسة، فيمكن الاستعانة بالخضراوات، أو أنواع الجبن المختلفة، وكذلك البطاطس، واللحوم والدجاج.

ولتصير وجبة السحور متكاملة، يجب أن تحتوى على ثمرة فاكهة، أو كوب من العصير الطازج.

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