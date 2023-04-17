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شاهد.. مياه الأمطار تغرق شوارع عفيف
بردية تحطم زجاج سيارة على طريق “ظلم – عفيف”

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شاهد.. مياه الأمطار تغرق شوارع عفيف

شاهد.. مياه الأمطار تغرق شوارع عفيف

شاهد.. مياه الأمطار تغرق شوارع عفيف
٠٢:٠٧:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق أحياء وشوارع في محافظة عفيف بمياه الأمطار.

أمطار تغرق شوارع عفيف

وأظهر المقطع، تجمعات لمياه الأمطار في شوارع حفيف عرقلت حركة  المرور، بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة بمنطقة الرياض.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، وثق لقطات حادث تحطم زجاج مركبة، إثر زخات برد شديدة، شهدتها محافظة عفيف.

تحطم الزجاج الخلفي

وعرض المقطع المصور، الذي التقطه صاحب المركبة، تحطم الزجاج الخلفي للسيارة، أثناء سيرة على طريق الحجاز القديم بين ظلم وعفيف.

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توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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