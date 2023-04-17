تكثيف الخدمات لضيوف الرحمن في ليلة 27 من رمضان

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وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاستعدادات لليلة 27 من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام.

ورافق السديس، قائد قوات أمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام، العقيد عطيه الغامدي، وذلك للاطمئنان على جودتها وجاهزيتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام خلال هذه الليلة المباركة.

كثافة عالية

وأكد السديس أن الرئاسة حريصة كل الحرص على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وهي تتابع أولاً بأول من بداية شهر رمضان المبارك لتسخير الخدمات.

وأفاد بتوفير كل الإمكانيات حتى يؤدي المعتمرون والمصلون مناسكهم في يسر وسهولة لا سيما في هذه الأيام المباركةً التي يشهد الحرمان الشريفان فيهما كثافة عالية وإقبالاً كبيراً من المعتمرين والمصلين والزائرين.

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جهود كبيرة

وأوصى الرئيس العام بأهمية العمل الجاد والمتواصل لتوفير أفضل الخدمات والرعاية لزوار بيت الله الحرام، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في المسجد الحرام لتحقيق هذا الهدف النبيل، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.