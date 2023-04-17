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الخارجية تصدر بيانًا حول استمرار جهود المملكة ومبادرتها للسلام في اليمن

الخارجية تصدر بيانًا حول استمرار جهود المملكة ومبادرتها للسلام في اليمن

الخارجية تصدر بيانًا حول استمرار جهود المملكة ومبادرتها للسلام في اليمن
٠١:٣١:٢٨ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 

عقد فريق التواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، يوم الأحد 25 رمضان 1444هـ الموافق 16 أبريل 2023م؛ لقاءً مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي.

جهود المملكة:

يأتي هذا استمرارًا لجهود المملكة ومبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها العام 2021م.

ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلة منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية منذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل 2022م،

إحياء العملية السياسية

ونقل السفير محمد آل جابر لفخامة الدكتور رشاد العليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.

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نتائج اللقاءات في صنعاء

وتخلّل اللقاء، اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية.

رفع معاناة الشعب اليمني

وثمّن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مّشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الانسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية.

ويشمل ذلك صرف المرتّبات وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنيًا ودوليًا وتحت إشراف الأمم المتحدة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحكومة اليمنية اليمن جهود المملكة

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