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غضب في كييف..3 دول أوروبية تتخذ قرارا مفاجئا بوقف استيراد الحبوب الأوكرانية
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غضب في كييف..3 دول أوروبية تتخذ قرارا مفاجئا بوقف استيراد الحبوب الأوكرانية

غضب في كييف..3 دول أوروبية تتخذ قرارا مفاجئا بوقف استيراد الحبوب الأوكرانية

غضب في كييف..3 دول أوروبية تتخذ قرارا مفاجئا بوقف استيراد الحبوب الأوكرانية
٠١:٣٦:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ارتفعت حدة الغضب في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها غير مقبولة، بسبب قيام بعض الدول الأوروبية بوقف استيراد الحبوب.

وقف استيراد الحبوب الأوكرانية:

وكانت سلوفاكيا قد انضمت إلى بولندا والمجر من خلال وقف استيراد الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى من أوكرانيا من جانب واحد لحماية مزارعيها.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول كبير إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من دول وسط أوروبا “تقديم بعض التفسيرات”، بعد أن أعلنت بولندا والمجر حظر الاستيراد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذت سلوفاكيا حذوها يوم الاثنين. وقالت بلغاريا أيضا إنها تدرس فرض حظر.

ونقلت الجارديان البريطانية عن المسؤول أن انخفاض الأسعار العالمية والطلب يعني بقاء كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية على وجه الخصوص في الكتلة بدلاً من بيعها.

وأضاف أن هناك مشكلة، سنرى ما يمكننا القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة.

الحبوب الأوكرانية:

وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود.

ونتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

كما أثرت وفرة الحبوب وانهيار الأسعار الناتج عن ذلك على المزارعين المحليين بشدة في عدد من الدول الأوروبية، ما طرح مشكلة سياسية ملحة.

فتح المعابر

فيما أوضح وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، أمس الاثنين، أنه ينبغي السماح للحبوب الأوكرانية على الأقل بالمرور عبر بولندا، مع بدء محادثات عاجلة لحل النزاع بين البلدين في وارسو.

وأضاف أن الخطوة الأولى يجب أن تكون فتح العبور، لأنه مهم للغاية، وهو الشيء الذي يجب القيام به من دون قيد أو شرط.

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الكلمات الدلالية:
اتفاق الحبوب الحرب الروسية اوكرانيا كييف وقف استيراد الحبوب

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