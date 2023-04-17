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بيان أمريكي بريطاني مشترك بشأن الوضع في السودان

بيان أمريكي بريطاني مشترك بشأن الوضع في السودان

بيان أمريكي بريطاني مشترك بشأن الوضع في السودان
٠١:٠٨:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أدلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بتصريحٍ مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الوضع في السودان.

ضرورة العودة للمحادثات

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ بشأن القتال والعنف الجاري، وضرورة العودة إلى المحادثات التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة مدنية.

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى مشاورات مع نظيره البريطاني حول الوضع في السودان، كما أكد أن البلدين قد أجريا اتصالاتٍ وثيقة مع شركائهما في العالم العربي وفي أفريقيا وفي المنظمات الدولية.

أهمية حماية المدنيين

ودعا بلينكن إلى ضرورة أن تضمن أطراف النزاع حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بإلإضافة إلى وقف إطلاق النار فورًا والعودة إلى المحادثات الواعدة التي من شأنها أن تضع السودان على مسار العودة إلى الانتقال التام لحكومة مدنية.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة قد أجرت اتصالاتٍ مع شركائها في العالم العربي، لتأكيد النقاط التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورًا والعودة إلى المحادثات.

وأوضح كليفرلي أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها المقربين للوصول إلى تلك الغاية تجاه إحلال السلام وتحقيق ديمقراطية مدنية.

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السودان الوضع في السودان امريكا بريطانيا

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