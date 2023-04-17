تحذير من الأرق والنوم غير المنتظم.. يسببان مرضًا شديد الخطورة

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حذرت دراسة حديثة من خطورة الأرق المستمر والنوم غير المنتظم خلال ساعات الليل، مؤكدة أن قلة النوم ليلا تعرض صاحبها لمخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية شديدة الخطورة.

الإصابة بأمراض خطيرة

وأشارت نتائج الدراسة التي قام بها فريق من الباحثين الصينيين، إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الأرق الزائد وبين مخاطر الصحية البالغة الناتجة عنه علي صحة الأفراد.

كما أوضحت النتائج أيضا والتي أجريت علي 500 ألف فرد أن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية يرتفع بسبب الأرق الدائم الذي يعاني منه الأشخاص، وذلك وفقا لما نشره موقع “ذي صن”.

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وأوضح أطباء صينيون أن الذين يعانون من الأرق او صعوبة في النوم أو اضطرابات خلال النوم ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب أن الزيادة في المخاطر تراوحت بين 7% و13% للأشخاص الذين أبلغوا عن معاناتهم من الأرق.

وقال الدكتور ليمينج لي، من جامعة بكين، إن العلاقة بين أعراض الأرق وهذه الأمراض كانت أقوى عند البالغين، موضحا أن التشخيص المبكر للحالة يقلل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية .

النوم أمر حيوي لصحة الجسم

ويؤكد الباحثون أن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير الأيض، وكلاهما عوامل خطر معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون أن النوم أمر حيوي هام يساعد على الشعور بالحيوية والانتعاش، كما أنه يعطي الجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي راحة تشتد الحاجة إليها، وفي الوقت ذاته يساعد أعضاء الجسم الأخرى على ترميم نفسها ويعزز الصحة والمناعة أيضا.

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