بردية تحطم زجاج سيارة على طريق “ظلم – عفيف”

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، حادث تحطم زجاج مركبة، إثر زخات برد شديدة، شهدتها محافظة عفيف.

تحطم الزجاج الخلفي

وعرض المقطع المصور، الذي التقطه صاحب المركبة، تحطم الزجاج الخلفي للسيارة، أثناء سيرة على طريق الحجاز القديم بين ظلم وعفيف.

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سيول عارمة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو سيول عارمة تجتاح منزل مواطن في إحدى مناطق المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة شهدتها العديد من المناطق.

وأظهر المقطع المتداول، غرق أجزاء من منزل المواطن بالكامل وغرق مركبته في مياه الأمطار.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.