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البرلمان العربي يطالب بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
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البرلمان العربي يطالب بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

البرلمان العربي يطالب بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

البرلمان العربي يطالب بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
٠١:٠٧:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

طالب البرلمان العربي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

لجنة تقصي حقائق دولية

ودعا البرلمان العربي في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأسير، الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال، والوقوف على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل سلطات الاحتلال,

وأكد تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، وتقديره الكامل لتضحياتهم وصمودهم البطولي لنيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة.

الأسرى المرضى

وحَمّل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى المرضى، مطالبًا المجتمع الدولي والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسرى، ووقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في السجون.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال الاسرى الفلسطينيين البرلمان العربي انتهاكات الاحتلال

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