الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الإثنين، أن سفير الاتحاد لدى السودان إيدان أوهارا، تعرض للاعتداء في مقر إقامته.

انتهاكا صارخًا

وقال جوزيب بوريل على تويتر: “قبل ساعات قليلة، تعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان للاعتداء في إقامته. وهذا يشكل انتهاكا صارخًا لاتفاقية فيينا”.

وشدد على أن أمن المباني الدبلوماسية والموظفين هو “مسؤولية أساسية” للسلطات السودانية، بالإضافة إلى كونها “التزام” على السلطات بموجب القانون الدولي.

ولم يذكر “بوريل” تفاصيل عن طبيعة الاعتداء وحالة السفير. وحملت آخر تغريدة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان على تويتر، دعوة بوريل لتنفيذ “وقف فوري لإطلاق النار”، من أجل أمان المواطنين وإفساح مجال للوساطة.

الهدنة الإنسانية

وجاء أيضا في التغريدة أن الاتحاد الأوروبي “يعمل على إقناع كل طرف بضرورة الهدنة الإنسانية، والتشجيع على الحوار”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان فولكر بيرتيس، في تصريحات صحفية، إن أكثر من 180 شخصا قتلوا وأصيب 1800 آخرون، إثر الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”.

اقرأ أيضا

الجيش السوداني ينشر صور أسرى لقوات الدعم السريع