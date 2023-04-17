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شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠١:٣٥:٠٤ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد التربيط والخداع.
  2. استراتيجي التخطيط.
  3. ضابط HSE.
  4. فني كهربائي III.
  5. مشغل جرار المحطة.
  6. مشغل RS / EH.
  7. فني ميكانيكي.
  8. ضابط HSE.
  9. والمزيد…
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عن الشركة:

  • شركة محطة بوابة البحر الأحمر (المشغلة لميناء جدة) تبلغ قيمتها 3.3 مليار ريال (280 مليون دولار امريكي) – يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco حصة 20% لكل منهما، وهي أول محطة حاويات في المملكة تم إنشاؤها في القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ملكية المبرم في ديسمبر 2019م مع الهيئة العامة للموانئ والذي تبلغ مدته 30 عامًا.

طريقة التقديم: 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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شركة بوابة البحر الأحمر فرص وظائف وظائف شاغرة

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