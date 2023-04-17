مبادرة “عطاءً للكبار يصنعه الأخيار”.. توزيع وجبات لمرضى السكري بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين، بتوزيع وجبات إفطار للصائمين خاصة لمرضى السكري في المواقع المخصصة لهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات الإنسانية.

وتأتي هذه الوجبات، ضمن مبادرة “عطاءً للكبار يصنعه الأخيار”, وذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا و تحت شعار” من الوصول إلى الحصول.

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خدمة كبار السن

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، استعداد إدارة رعاية شؤون المسنين لتقديم كافة الخدمات الإنسانية لخدمة كبار السن في المسجد الحرام، وتوفير كافة السبل الممكنة والتسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبين أن هذه المبادرات تعزز الجوانب المجتمعية والإنسانية وتبث روح التعاون والإخاء التي يحث عليها ديننا الإسلامي، وتُعد تعبيرا عن الرعاية والاهتمام بالمسنين والاحتفاء بهم، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية السعودية (2030) في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

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