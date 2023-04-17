الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لجني الأرباح.. تويتر يسمح لمستخدميه بفرض رسوم على المحتوى
الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان
فيديو مذهل.. إخطبوط وغواص وجها لوجه في قاع البحر
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره المصري
ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي
ماذا تفعل عندما تواجهك مشكلة مع شركة شحن منتجاتك وعدم إيصالها في الوقت المحدد؟

الرئيسية

 /

تقنية

 /

لجني الأرباح.. تويتر يسمح لمستخدميه بفرض رسوم على المحتوى

لجني الأرباح.. تويتر يسمح لمستخدميه بفرض رسوم على المحتوى

لجني الأرباح.. تويتر يسمح لمستخدميه بفرض رسوم على المحتوى
٠١:٠٦:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تويتر، مالكة منصة التغريدات الأشهر، عن ميزات جديدة لمستخدمي تويتر، تمكنهم من جني الأرباح، من خلال نشر المحتوى.

فرض رسوم

وقال ماسك، في تغريدة، إن تويتر تدرس السماح  للمستخدمين بفرض رسوم على الوصول إلى محتواهم، بدءاً من النصوص الطويلة، ووصولاً إلى مقاطع الفيديو التي تصل مدتها ساعات.

الاحتفاظ بالأموال

وأوضح ماسك أن تويتر لن تحصل خلال العام الأول أي من الأموال التي يجنيها المستخدمون من الاشتراكات، مضيفا أن المستخدمين سيحتفظون بما لا يقل عن 70% من إيرادات الاشتراكات على الهاتف المحمول بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.

اقرأ أيضا:

طريقة مسح ذاكرة التخزين المؤقت على تطبيق تويتر

قيود على منصة منافسة

وفي سياق منفصل، فرضت منصة “تويتر” في الأسبوع الماضي، قيودًا مؤقتة على نشر تغريدات تحتوي على روابط لمنصة التواصل الاجتماعي صابستاك المتخصصة في نشر الرسائل الإخبارية والمواد الصحفية.

وجاءت القيود التي تم رفعها بعد انتقادات قوية، بعد أيام من إعلان صابستاك إطلاق خدمة “نوتس” التي يمكن أن تنافس تويتر.

الكلمات الدلالية:
أرباح مسخدمي تويتر إيلون ماسك تويتر رسوم على المحتوى

مواد ذات صلة

المزيد
خيبة أمل لمشتري هواتف آيفون الجديدة بعد مشاكل البطارية والاتصالات

خيبة أمل لمشتري هواتف آيفون الجديدة بعد مشاكل البطارية والاتصالات

١١:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
«فيسبوك» يضيف ميزة لـ«المتوفين»

«فيسبوك» يضيف ميزة لـ«المتوفين»

١٢:٥١ م، الخميس، ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
«تويتر» تُطلق ميزة جديدة.. مفيدة جدًا

«تويتر» تُطلق ميزة جديدة.. مفيدة جدًا

١١:٠١ ص، الأثنين، ٠٥ مارس ٢٠١٨
«ماكيبس».. تطلق ساعة ذكية اقتصادية بمواصفات مدهشة

«ماكيبس».. تطلق ساعة ذكية اقتصادية بمواصفات مدهشة

٠٨:٠٥ م، الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *