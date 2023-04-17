لجني الأرباح.. تويتر يسمح لمستخدميه بفرض رسوم على المحتوى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تويتر، مالكة منصة التغريدات الأشهر، عن ميزات جديدة لمستخدمي تويتر، تمكنهم من جني الأرباح، من خلال نشر المحتوى.

فرض رسوم

وقال ماسك، في تغريدة، إن تويتر تدرس السماح للمستخدمين بفرض رسوم على الوصول إلى محتواهم، بدءاً من النصوص الطويلة، ووصولاً إلى مقاطع الفيديو التي تصل مدتها ساعات.

الاحتفاظ بالأموال

وأوضح ماسك أن تويتر لن تحصل خلال العام الأول أي من الأموال التي يجنيها المستخدمون من الاشتراكات، مضيفا أن المستخدمين سيحتفظون بما لا يقل عن 70% من إيرادات الاشتراكات على الهاتف المحمول بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.

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قيود على منصة منافسة

وفي سياق منفصل، فرضت منصة “تويتر” في الأسبوع الماضي، قيودًا مؤقتة على نشر تغريدات تحتوي على روابط لمنصة التواصل الاجتماعي صابستاك المتخصصة في نشر الرسائل الإخبارية والمواد الصحفية.

وجاءت القيود التي تم رفعها بعد انتقادات قوية، بعد أيام من إعلان صابستاك إطلاق خدمة “نوتس” التي يمكن أن تنافس تويتر.