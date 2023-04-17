بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف (برنامج مستقبل التنمية) لحملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات الإدارية والتقنية على النحو التالي:

مسار التمويل والإئتمان:

– إدارة الأعمال

– المحاسبة

– المالية

– الإدارة العامة

– الاقتصاد

– التحليل الإئتماني

– الرياضيات

– الإحصاء

مسار التقنية البنكية:

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– هندسة الحاسب

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– الأمن السيبراني

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) أو (75% من 100%).

– حاصل على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (ILETS) بحد أدنى (6 من 9) عام أو أكاديمي، أو (TOFEL) بحد أدنى (60 إلى 78) درجة من (120) للاختبار عبر الانترنت، أو (513 إلى 547) من إجمالي (667) للاختبار الورقي.

– يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التعليم معادلة للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية.

– إرفاق بيان التخرج في حالة عدم الحصول على شهادة.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– التفرغ التام 100%.

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المميزات:

– مكافأة شهرية مجزية

– تأمين طبي

– إجازة سنوية مدفوعة

– العمل عن بعد

– التعلم بالممارسة

– مشاريع تطبيقية مشتركة

– شهادات اعتماد في مجالات التدريب من جهات عالمية رائدة.

– عروض عمل وفرص توظيف بعد البرنامج.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الدخول عبر النفاذ الوطني على الرابط: إضغط هنا