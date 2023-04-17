أهم 10.. توضيح هام من حساب المواطن قبل العيد والسودان يشتعل ويرفض الحل السلمي

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها أمس الإثنين، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

“ولي العهد يستقبل رواد الفضاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “المملكة دولة رائدة”

عبر مغردون عن إعجابهم الشديد باهتمام صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، بعلوم الفضاء.. المزيد هنا

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.. المزيد هنا

قبل أيام من العيد.. توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن المكرمة الملكية

أعلن حساب المواطن، أن المكرمة الملكية تنص على استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين من برنامج الدعم.. المزيد هنا

بيان لـ “الخارجية” السودانية.. والجيش: نقترب من حسم المعركة

أعلن الجيش السوداني، أنه يقترب من “حسم” المعركة مع قوات الدعم السريع، وأنه يدير معركته كما هو مخطط لها وأنه يقترب كثيرًا من لحظة الحسم.. المزيد هنا

عاجل.. خبير فلك يوضح حقيقة أن الكسوف يحول دون رؤية هلال شوال

قال الرائي عبد الله الخضيري: إن ما يتم تداوله حول أن الكسوف يحول دون رؤية الهلال غير صحيح، وليس له أي علاقة علمية.. المزيد هنا

“فلكية جدة”: كسوف نادر للشمس غير مشاهد بسماء المملكة الخميس

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية تشهد يوم الخميس 29 رمضان أول كسوف للشمس لهذا العام.. المزيد هنا

توضيح جديد من “التأمينات” حول تعديل مواعيد صرف المعاشات بسبب العيد

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل الجاري.. المزيد هنا

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 66

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية.. المزيد هنا

اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني

أفادت وسائل إعلام تونسية أن الأمن التونسي اعتقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منزله مساء اليوم الإثنين.. المزيد هنا

الخارجية السودانية ترفض الوساطات الدولية: ما يحدث شأن داخلي

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الاثنين، إن ما يحدث في السودان شأن داخلي.. المزيد هنا

ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم “الدستورية”

أعلن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم حل مجلس الأمة 2020.. المزيد هنا