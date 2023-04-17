تحريًا لـ”ليلة القدر”.. امتلاء أروقة المسجد النبوي بالمصلين ليلة 27 من رمضان

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أديت في المسجد النبوي، مساء اليوم الاثنين، صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريا لليلة القدر في العشر الأواخر في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

امتلاء أروقة المصليات بالمسجد النبوي

وامتلأت أروقة المصليات بالمسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل وخارج المملكة.

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وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة, والعمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة الشيخ سعد الخثلان: إنه بغروب شمس هذا اليوم، الاثنين، تحل ليلة سبع وعشرين من رمضان.

ليلة القدر.. أرجاها ليلة سبع وعشرين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الإمام بن مفلح ذكر في الفروع: “أرجاها ليلة سبع وعشرين، نص عليه”، أي الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما الله- .

وأوصى الخثلان بالاجتهاد في هذه الليلة بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار، منوهًا إلى أن هناك دعاء عظيمًا جمع خير الدنيا والآخرة.

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