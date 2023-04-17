مستفيد أضاف تابعًا.. فمتى تتم دراسة أهليته في حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بشروط الأهلية.

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دراسة الأهلية

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال إنه أضاف ولده قبل 6 أيام فمتى تتم الموافقة عليه؟

وأجاب حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 أبريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن اليوم الإثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).

آلية إصدار الأهلية

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، عن آلية إصدار الأهلية وخطوات التعرف عليها للمستفيدين عبر البرنامج، جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول متى يتم الرد على استحقاق الأهليه؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

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