الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مستفيد أضاف تابعًا.. فمتى تتم دراسة أهليته في حساب المواطن؟
تحريًا لـ”ليلة القدر”.. امتلاء أروقة المسجد النبوي بالمصلين ليلة 27 من رمضان
ضبط 49 مواطنًا و18 مقيمًا مخالفًا.. وعقوبة موجعة في انتظارهم
“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر
رفضت الزواج منه.. يرسل قنبلة هدية في حفل الزفاف وانهيار المنزل على العريس
بالفيديو.. مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مستفيد أضاف تابعًا.. فمتى تتم دراسة أهليته في حساب المواطن؟

مستفيد أضاف تابعًا.. فمتى تتم دراسة أهليته في حساب المواطن؟

مستفيد أضاف تابعًا.. فمتى تتم دراسة أهليته في حساب المواطن؟
١١:٥١:٣٦ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بشروط الأهلية.

اقرأ أيضا:

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 66

دراسة الأهلية

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال إنه أضاف ولده قبل 6 أيام فمتى تتم الموافقة عليه؟

وأجاب حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 أبريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن اليوم الإثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).

آلية إصدار الأهلية

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، عن آلية إصدار الأهلية وخطوات التعرف عليها للمستفيدين عبر البرنامج، جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول متى يتم الرد على استحقاق الأهليه؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

اقرأ أيضا:

تنويه عاجل من حساب المواطن بشأن موعد صرف دفعة مايو

 

الكلمات الدلالية:
الأهلية في حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. البنتاغون: القوات الروسية تتراجع في محيط العاصمة كييف

عاجل.. البنتاغون: القوات الروسية تتراجع في محيط العاصمة كييف

٠١:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢
توقعات بسماء غائمة جزئياً على المناطق الجنوبية الغربية والغربية للمملكة

توقعات بسماء غائمة جزئياً على المناطق الجنوبية الغربية والغربية للمملكة

١١:٣٩ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
بالصور.. مخالفات «تهدد الأرواح» توقف بناء 8 أبراج في الرياض

بالصور.. مخالفات «تهدد الأرواح» توقف بناء 8 أبراج في الرياض

٠٢:٥٢ م، الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥
الخالدي لـ«تواصل»: بدء الدراسة في كلية الشريعة بجامعة الدمام العام المقبل

الخالدي لـ«تواصل»: بدء الدراسة في كلية الشريعة بجامعة الدمام العام المقبل

٠٤:٣٤ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *