مستفيد أضاف تابعًا.. فمتى تتم دراسة أهليته في حساب المواطن؟
تواصل – فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بشروط الأهلية.
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دراسة الأهلية
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال إنه أضاف ولده قبل 6 أيام فمتى تتم الموافقة عليه؟
وأجاب حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 أبريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.
وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن اليوم الإثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).
آلية إصدار الأهلية
وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.
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أهلا بك، في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ " 10 أبريل" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " يونيو" ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 17, 2023