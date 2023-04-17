ماذا تفعل عندما تواجهك مشكلة مع شركة شحن منتجاتك وعدم إيصالها في الوقت المحدد؟

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التجارة، عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، بالتصرف السليم حال مواجهة مشكة مع شركات الشحن.

تقديم بلاغ

وقالت “التجارة”: في حال واجهتك مشكلة مع شركة شحن منتجاتك وعدم إيصالها لك في الوقت المحدد، بإمكانك رفع بلاغك لـ “الهيئة العامة للنقل” عبر قنوات التواصل التي حددتها مسبقا.

ومن جانبها، أوضحت “النقل” أنه عند مواجهة مشكلة مع شركة الشحن، يمكن أولا التقدم ببلاغ لشركة الشحن، وتتم معالجته بمدة لا تتجاوز 5 إلى 7 أيام عمل.

قنوات التواصل

وفي حال عدم حل البلاغ لدى شركة الشحن، يمكن التقدم ببلاغ عبر قنوات التواصل للهيئة العامة للنقل، وهي:

1- بوابة نقل، وهي النافذة الرقمية للهيئة العامة للنقل

2- الرقم الموحد 19929

3- الموقع الإلكتروني للهيئة

4- البريد الإلكتروني

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وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للنقل، أن وثيقة النقل الإلكترونية هي متطلب أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة

الهيئة تناشد جميع الناقلين غير السعوديين

وعلى حسابها في “تويتر” ناشد الهيئة جميع الناقلين غير السعوديين الراغبين في الاستفادة من خدمة توثيق الحمولة، زيارة الموقع الالكتروني والاطلاع على كافة تفاصيل وثيقة نقل الإلكترونية ودليل المستخدم.