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ضبط 49 مواطنًا و18 مقيمًا مخالفًا.. وعقوبة موجعة في انتظارهم
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ضبط 49 مواطنًا و18 مقيمًا مخالفًا.. وعقوبة موجعة في انتظارهم

ضبط 49 مواطنًا و18 مقيمًا مخالفًا.. وعقوبة موجعة في انتظارهم

ضبط 49 مواطنًا و18 مقيمًا مخالفًا.. وعقوبة موجعة في انتظارهم
١١:٣٨:١٧ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (67) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا، و(18) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2462) متنًا من الإبل، و(500) رأس من الأغنام.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وذلك في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

العقوبات

‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

أرقام الإبلاغ

‎وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن البيئي القوات الخاصة مخالفات رعي

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