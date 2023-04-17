رفضت الزواج منه.. يرسل قنبلة هدية في حفل الزفاف وانهيار المنزل على العريس

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تمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على رجل متورط في مقتل عريس وشقيقه، عقب إرسال قنبلة كهدية زواج للعروس.

قنبلة في حفل زفاف:

وذكر موقع “indy100″، أن الانفجار وقع في ولاية أوديشي الهندية بعد 3 أيام من الاحتفال بالزفاف.

ووقعت الحادثة بسبب طرد أرسله خطيب سابق للعروس السابق عبارة عن “نظام مسرح منزلي صوتي”، وعندما تمّ توصيله بالتيار الكهربائى انفجر في وجه كلٍّ من العريس وشقيقه.

وكان الانفجار قوياً لدرجة أنه أدى إلى سقوط سقف المنزل وانهيار ثلاثة جدران، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين.

وأعلنت الشرطة أنه تم اعتقال الخطيب السابق بعد الحادث بعد أن تبين أنه هو مَن أرسل القنبلة المحملة بالمتفجرات للعروسين.

يذكر أن العروس أنهت علاقتها بالمتهم عندما اكتشفت أنه متزوج بالفعل ولديه طفلان.

لكن المتهم أصرّ على أن تصبحَ الزوجة هي زوجته الثانية لكن عائلتها رفضت طلبه، حيث قاموا بتزويجها إلى شخص آخر.

وعزم الشاب البالغ من العمر 33 عامًا على الانتقام، واعترف خلال مقابلة مع الشرطة أنه يعرف القليل عن المتفجرات.

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