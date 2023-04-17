الجيش السوداني ينشر صور أسرى لقوات الدعم السريع
تواصل – فريق التحرير:
نشر الجيش السوداني، أمس الإثنين، صورا لما قال إنهم أسرى من الدعم السريع، وأغلبهم من جنسيات أجنبية، فيما استمرت المعارك بين طرفي الصراع في السودان.
معارك مستمرة
وقصفت طائرات الجيش السوداني، مواقع للدعم السريع في الخرطوم بحري، وفي الوقت نفسه، نفى الجيش إسقاط الدعم السريع لأي من طائراته في الخرطوم، حسب “العربية”.
ويحتدم الصراع بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وعلى اجلانب المقابل، قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما أعلن الجيش، منذ قليل، عبر التلفزيون الرسمي، حسم معركة جبرة والاستيلاء على مخزن أسلحة وآليات.
وردت قوات الدعم السريع، ناشرة صورا لأسرى الجيش، الذين قالت إنها تتعامل معهم وفقا للقانون الإنساني.
اقرأ أيضا:
فيديو يوثق حجم الكارثة بالسودان.. لحظة احتراق مقر القيادة العامة
الوضع الدولي
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، يوم الاثنين، إن اندلاع القتال في السودان نكسة مدمرة لشعب السودان.
وقال جريفيث إنه حتى “قبل اندلاع أعمال العنف، كانت الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق”، وأضاف أن ثلث السكان في السودان، وهو 16 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدة إنسانية، حسب “سكاي نيوز عربية”.
عدد الوفيات
واستطرد: “أشعر بالقلق العميق من الوفيات والإصابات المتصاعدة، والتي ستزداد فقط مع القتال في المناطق الحضرية”، معربا عن قلقه حيال التقارير التي تتحدث عن تعرض المستشفيات والبنية التحتية للمياه والكهرباء للهجوم.
حل قوات الدعم السريع
وكانت وزارة الخارجية السودانية، صرحت، في بيان، صدر اليوم الاثنين، إن ما يحدث في السودان شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية.
وأضافت أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع، ووصفها بأنها “مجموعة متمردة”.
ترحيب بالمبادرات العربية والإفريقية
بينما أعربت الخرطوم عن تقديرها لجهود الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد، وذلك في إشارة لإعلان الوساطات التي أعلنت عنها دول عربية وإفريقية وعزم بعض الزعماء زيارة الخرطوم.
تمرد الدعم السريع
كما أوضحت الخارجية السودانية في البيان أن الأحداث المؤسفة التي بدأت، السبت 15 أبريل، “نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى، بعد الهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة.