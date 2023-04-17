الجيش السوداني ينشر صور أسرى لقوات الدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

نشر الجيش السوداني، أمس الإثنين، صورا لما قال إنهم أسرى من الدعم السريع، وأغلبهم من جنسيات أجنبية، فيما استمرت المعارك بين طرفي الصراع في السودان.

معارك مستمرة

وقصفت طائرات الجيش السوداني، مواقع للدعم السريع في الخرطوم بحري، وفي الوقت نفسه، نفى الجيش إسقاط الدعم السريع لأي من طائراته في الخرطوم، حسب “العربية”.

ويحتدم الصراع بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وعلى اجلانب المقابل، قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما أعلن الجيش، منذ قليل، عبر التلفزيون الرسمي، حسم معركة جبرة والاستيلاء على مخزن أسلحة وآليات.

وردت قوات الدعم السريع، ناشرة صورا لأسرى الجيش، الذين قالت إنها تتعامل معهم وفقا للقانون الإنساني.

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الوضع الدولي

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، يوم الاثنين، إن اندلاع القتال في السودان نكسة مدمرة لشعب السودان.