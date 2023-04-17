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بالفيديو.. مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل
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بالفيديو.. مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل

بالفيديو.. مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل

بالفيديو.. مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل
١١:٢٣:٢٢ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في حائل.

وأظهر المقطع المتداول، تجمعات للمياه تغرق الشوارع في حائل، حيث داهمت المنازل والمحال الجارية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

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وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقتي الجوف وتبوك.

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