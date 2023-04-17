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اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني
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اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني

اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني

اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني
١٠:٣٧:٤٨ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام تونسية أن الأمن التونسي اعتقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منزله مساء اليوم الإثنين.

اعتقال الغنوشي:

وذكر صهره رفيق عبد السلام في تغريدة له أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة.

كما لا يُعرف ما لإذا كانت القضية تتعلق بقانون الإرهاب أو بقضية عدلية، وأنه في حال كانت القضية متعلقة بقانون الإرهاب فإنه سيمنع عليه مقابلة محاميه قبل انقضاء 48 ساعة.

مداهمة منزل الغنوشي:

ونقلت وسائل إعلام عن المحامية منية بوعلي أنه تم مداهمة منزل الغنوشي وتفتيشه.

فيما أفاد المحامي مختار الجماعي بأنه لم تتضح للحظة أسباب المداهمة، مشيرا إلى تواجد محامين ببيت رئيس حركة النهضة لمعاينة عملية المداهمة.

كما نشر وزير الخارجية التونسي سابق رفيق عبد السلام، تغريدة عبر “فيسبوك”، معلنا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه.

بينما نددت حركة النهضة بقرار اعتقال رئيسها راشد الغنوشي، قائلة إنه تمت “مداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

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الكلمات الدلالية:
اعتقال الغنوشي العاصمة التونسية ثكنة العوينة حركة انهضة قانون الإرهاب مداهمة منزل الغنوشي

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