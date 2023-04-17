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“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر
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“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر

“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر

“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر
١١:٣١:١٣ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر، مشددة على أنها قد تسبب جفاف الجلد والتصبغات في البشرة وغيرها من الأضرار.

تطبيق طمني

ونصحت “الغذاء والدواء” بضرورة التحقق من إدراج المنتج في القائمة المسجلة لدى الهيئة عبر تطبيق “طمني” واتبع إرشادات الاستخدام، تجنبا لحدوث أي أضرار.

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سلسلة الكتل “بلوك تشين”

وأجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية تجربة إثبات مفهوم (Proof of Concept) لاستخدام تقنية سلسلة الكتل.

يأتي ذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لتبنِّي استخدامات واعدة ومبتكرة، من خلال استكشاف الفرص التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتعد سلسلة الكتل تقنية ناشئة تشمل تطبيقات أوسع في مختلف المجالات ويتم استخدامها في قطاعات مختلفة؛ منها الحكومية، وهي من أوائل التجارب الابتكارية على مستوى العالم لتطبيق تتبع المنتجات باستخدام سلسلة الكتل الصادرة من جهة حكومية.

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أخبار السعودية اليوم الغذاء والدواء تطبيق طمني منتجات تبييض البشرة منتجات مجهولة المصدر

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