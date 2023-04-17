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“الزكاة والضريبة”: أكثر من 467 مليون ريال استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي من خلال خدمة “زكاتي”
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“الزكاة والضريبة”: أكثر من 467 مليون ريال استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي من خلال خدمة “زكاتي”

“الزكاة والضريبة”: أكثر من 467 مليون ريال استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي من خلال خدمة “زكاتي”

“الزكاة والضريبة”: أكثر من 467 مليون ريال استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي من خلال خدمة “زكاتي”
١٠:٣٣:٠٩ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الزكوات الواردة عبر خدمة “زكاتي” منذ إطلاقها تجاوزت حتى الآن 467 مليون ريال.

وأضافت أنه استفاد منها مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم، حيث يتم توجيه جميع المبالغ الواردة مباشرةً للفئات المختارة من خلال تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

متاحة باستمرار

وأفادت الهيئة أن خدمة “زكاتي” متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

وذلك مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، التي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.

حساب الزكاة الواجب إخراجها

وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد “اختياريًا” إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، وغيرها، مع خاصية إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

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