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27 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

27 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

27 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:١٠:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 رمضان 1444 هجرية، الموافق 18 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:05، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:41 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:01 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 27 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:40

المدينة – 4:36

الرياض – 4:08

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:42

المدينة – 6:45

الرياض – 6:17

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:42

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

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