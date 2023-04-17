27 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 رمضان 1444 هجرية، الموافق 18 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:05، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:41 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:01 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 27 رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:40
المدينة – 4:36
الرياض – 4:08
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:42
المدينة – 6:45
الرياض – 6:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:42
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
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