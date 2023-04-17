أمانة الرياض: 7 أنشطة تجارية يستهدفها مراقبونا مع اقتراب عيد الفطر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن المراقبين التابعين لها يستهدفون 7 أنشطة تجارية للتحقق من تطبيق المعايير الصحية مع حلول موسم عيد الفطر المبارك.

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”: “7 أنشطة تجارية تحت المجهر مع اقتراب موسم عيد الفطر”:

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7 أنشطة تجارية

– صالونات التزيين

– التموينات والأسواق المركزية

– المطاعم والكافيهات

– مغاسل الملابس

– المخابز والحلويات

– الحلاقة

– العصائر

أهداف الزيارات

– التأكد من نظامية المنشأة

– حفظ وسلامة المواد الغذائية في المخازن والمستودعات

– التحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية

– نظامية العمالة وامتلاكها الشهادات الصحية

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