أمانة الرياض: 7 أنشطة تجارية يستهدفها مراقبونا مع اقتراب عيد الفطر
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض أن المراقبين التابعين لها يستهدفون 7 أنشطة تجارية للتحقق من تطبيق المعايير الصحية مع حلول موسم عيد الفطر المبارك.
وقالت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”: “7 أنشطة تجارية تحت المجهر مع اقتراب موسم عيد الفطر”:
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7 أنشطة تجارية
– صالونات التزيين
– التموينات والأسواق المركزية
– المطاعم والكافيهات
– مغاسل الملابس
– المخابز والحلويات
– الحلاقة
– العصائر
أهداف الزيارات
– التأكد من نظامية المنشأة
– حفظ وسلامة المواد الغذائية في المخازن والمستودعات
– التحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية
– نظامية العمالة وامتلاكها الشهادات الصحية
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مع اقتراب أيام #عيد_الفطر السعيد..
7 أنشطة تجارية يستهدفها مراقبونا للتحقق من تطبيق المعايير الصحية..🔖📋#صحتكم_أمانة pic.twitter.com/fhvAkV5ZtI
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 17, 2023