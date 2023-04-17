الدفاع المدني يصدر تحذيرًا على الرياض حتى صباح الثلاثاء

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نقل الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني، عبر “تويتر”، اليوم الإثنين، تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض.

حتى صباح الثلاثاء

وتوقع “الأرصاد” أن تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة 12 صباح يوم غد الثلاثاء، وتشمل الدوادمي، والقويعية، وعفيف.

ومن جانبه، حذر “الدفاع المدني” بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار.

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أمطار القصيم

وكان “الدفاع المدني” نشر تحذير المركز الوطني للأرصاد، على “القصيم” و “حائل” والتي تستمر حتى العاشرة مساء اليوم الإثنين.

وجاء تحذير الأرصاد، بتوقعات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار حائل

كما صدر تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.