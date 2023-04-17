فيديو يوثق حجم الكارثة بالسودان.. لحظة احتراق مقر القيادة العامة

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع نيران كثيفة في مقر القيادة العامة للجيش السوداني فجر اليوم الإثنين.

الاشتباكات في السودان:

وجاء هذا على وقع الاشتباكات الحامية التي تجمع بين قوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وبحسب الفيديو ، فقد اندلعت ألسنة اللهب التي التهمت مقر القيادة العامة بشكل كامل، وشوهدت أجزاء من المبنى تنهار بسبب الحريق.

180 قتيلا في السودان:

من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 180 قتلبوا جراء الاشتباكات، إضافة إلى 1800 جريح، كحصيلة 3 أيام من المعارك في السودان.

ومنذ اندلاع الاقتتال في السودان، اشتدت وتيرة الاشتباكات في محيط مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

يأتي هذا وسط مساعٍ من كلّ طرف لبسط سيطرته على المنطقة، نظراً لموقعها الإستراتيجي ووجود معظم المؤسسات الأمنية هناك.

وحتى صباح اليوم الإثنين، تواصلت الاشتباكات العنيفة وتبادل إطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي.

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