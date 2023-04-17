جمعية “مآذن”: زيارة وصيانة 525 مسجدًا خلال شهر بمشاركة 324 متطوعًا (صور)

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أعلنت جمعية العناية بالمساجد بمنطقة الرياض “مآذن”، خلال الشهر الماضي، عن زيارة قرابة ٥١٥ مسجداً تم معاينتها وحصر احتياجاتها.

وتعمل الفرق في صيانة أكثر من ١١٠ مسجد على مستوى منطقة الرياض وكذلك يتم توفير الأثاث من سجاد وتكييف وثلاجات للسقيا لأكثر من ٥٠ مسجد.

تنظيف وصيانة المساجد

وأوضحت الجمعية أنها تعمل كذلك على نظافة ٣٥ مسجداً تشمل غسيل للموكيت وجدران المسجد وملحقات المسجد.

كما تعمل على توفير كراتين السقيا لأكثر من ٣٨ مسجداً على مستوى الرياض بعدد ٨٢٠٠ كرتون كذلك تعتني الجمعية أيضًا بإشراك المجتمع والمتطوعين في تقديم الخدمات لبيوت الله عزوجل.

وبلغ عدد المتطوعين لعام ٢٠٢٢ ثلاث مئة وأربع وعشرين متطوع حققوا قيمة اقتصادية تجاوزت أكثر من مليون ومائتين ريال.

يذكر أن جمعية العناية بالمساجد بمنطقة الرياض “مآذن” هي جمعية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وتشرف عليها فنياً وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

بناء وترميم المساجد

وتقدم الجمعية خدماتها للمساجد في كامل منطقة الرياض وهي خدمات فيها شيء من الشموليه والعموم من بناء وترميم كمسجد الأفلاج وتأثيث وصيانة وتوفير مواد للنظافة ومواد للعطور والطيب وغير ذلك.

إصدار التراخيص النظامية

كذلك انتهت الجمعية ولله الحمد وبتيسير من الله عزوجل، من إصدار تراخيصها النظامية لمتجرها الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه بكتابة اسم جمعية مآذن في محرك البحث ويمكن الدخول إلى هذا المتجر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي هذا المتجر يوجد العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية وكذلك انتهت الجمعية من إصدار التراخيص اللازمة للتبرع عبر الرسائل القصيره وذلك بإرسال رسالة على الرقم 588255 على شركات الإتصالات وموبايلي وزين على النحو التالي “رقم ١ للتبرع ب١٢ ريال شهريا أو رسالة فارغه وتأتيك التفاصيل، ومن أراد التواصل على رقم الجوال 0553320077”.

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