جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف بحثية

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أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف البحثية بنظام التعاقد للعمل في المشاريع البحثية المدعومة ضمن برنامج التمويل المؤسسي .

التفاصيل ( من هنـا )

للتقديم على الرابط ( https://jobs.qu.edu.sa/login )

ويستمر التقدم حتى 9 / 10 / 1444 هـ الموافق 29 / 4 / 2023 م

نيوم الاجتماعية

وفي وقت سابق، أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

إداري موارد بشرية.

مهندس مدني.

محاسب.

مراقب المستندات.

مهندس إنشاءات مدني.

مدير الإنشاءات.

ضابط HSE

مهندس مدني (راتب 7500 – 9250)ريال.

حارس أمن.

مشرف أمن.

مهندس مدني.

إداري مشروع.

أخصائي موارد بشرية.

مدير لوجستي.

مدير الواجهة.

محامي.

مدير الموارد البشرية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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