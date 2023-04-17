ما مقدار الصاع النبوي لإخراج زكاة الفطر؟

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أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول مقدار الصاع النبوي لإخراج زكاة الفطر، وذلك عبر مقطع فيديو على “تويتر”.

مقدارها 3 كيلوات

وقال الفوزان إن مقدار الصاع النبوي الذي قدرته هيئة كبار العلماء، بالاتفاق، هو 3 كيلوات، تقريبا، كما قال في فيديو سابق، إن زكاة الفطر ثابتة في القرآن والسنة بالإجماع.

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كيفية إخراجها مالا

وفي وقت سابق، أجاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير على سؤال بشأن أداء زكاة الفطر جاء فيه: “سمعتُ أن زكاة الفطر بالمال لا تجوز، لكن لضيق وقتي في ليلة العيد وكثرة أفراد عائلتنا الذين أُخرج الزكاة عنهم أَذهب إلى الجمعية وأُخبرهم بعددنا وأُعطيهم المال؛ ليشتروا به الأرز ويوزعوه على الفقراء، فهل هذا يُعدُّ من إخراجها مالًا”؟

ورد الشيخ الخضير قائلا: “إخراجها مالًا أن تُعطي الفقير أو المسكين مالًا تقول: (هذه عشرة -مثلًا- زكاة فطر لشخص)، هذا لا يجوز؛ لأن المال موجود في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك أمر بإخراجها من الأصناف المعروفة، فلا تجزئ مالًا”.

وأضاف: “لكن كونك تذهب إلى الجمعية وتقول: (نحن خمسة أفراد -أو ستة أفراد- أنا وأولادي وزوجتي، هذه قيمة خمسة آصع -أو ستة-، اشتروا بها ما يُجزئ صدقةَ فطر وادفعوها ليلة العيد أو صبح العيد)، هذا توكيل والتوكيل صحيح وجائز”.