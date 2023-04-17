وزير العدل يوجه بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة

تواصل – واس:

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء ذات الصلة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.

رصد ومراقبة الإشكالات

وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.

وتعزز وحدة المعالجة المستدامة ممكنات خدمة المستفيدين، وترفع جودة وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومستوى الثقة بالعملية القضائية، كما تحقق الكفاءة التشغيلية، ومستهدفات خفض مدد التقاضي.

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ومؤخرًا، كشف قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل، ياسر السديس، أن خدمات التقاضي في المملكة تحولت إلكترونيًا بنسبة 100%.

أضخم مبادرات التحول الوطني

وأكد أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات العدلية بأيسر وأسهل الطرف لكافة المواطنين.

تنفيذ مبادرات التحول الوطني

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الوزارة حققت إنجازًا كبيرًا في سعيها لتحقيق وتنفيذ مبادرات التحول الوطني.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

وأضاف أن برنامج التحول الوطني مستمر في تعزيز الشراكات الاقتصادية، لتطوير الخدمات العدلية وحماية البيئة بمنظومة إلكترونية شاملة.

ملتقى “التحول.. واقعٌ نعيشه”

وقبل أيام، عقد برنامج التحول الوطني ملتقى “التحول.. واقعٌ نعيشه”، في الرياض لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات

يُذكر أن برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، لتحقيق:

1 – تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.

2 – تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

3 – تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص.

4 – تعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسة، وهي: “العدل، والاقتصاد، والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية”.

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