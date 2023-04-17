حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 66

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).

الرد على استحقاق الأهليه

وكان حساب الموطن كشف عن آلية إصدار الأهلية وخطوات التعرف عليها للمستفيدين عبر البرنامج، جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول متى يتم الرد على استحقاق الأهليه؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

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خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسة التي تحتوي على عديد من الخيارات، اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.