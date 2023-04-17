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بيان مهم من الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا
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بيان مهم من الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا

بيان مهم من الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا

بيان مهم من الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا
٠٦:٣٥:٢٦ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة، بدء إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس المقبل.

وقالت الملحقية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نود التنويه بأن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بإذن الله مع بداية يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق 20 إبريل 2023م.

وأضافت: وتنتهي الإجازة بنهاية دوام يوم الثلاثاء 5 شوال 1444هـ الموافق 25 إبريل 2023م.

إجازة عيد الفطر للمعلمين

في سياق متصل،  بدأت إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام، الخميس الماضي.

ويستكمل الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر في السادس من شهر شوال القادم.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:

-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من أبريل.

ويشمل جدول الإجازة المطولة الثانية يومي الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

-أما إجازة نهاية العام الدراسي فستبدأ مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

وانتظم الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية بجميع أنحاء المملكة في مقاعد الدراسة خلال شهر رمضان الجاري

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الملحقية الثقافية

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