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توافد أعداد كبيرة لتشييع جثمان الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (فيديو)

توافد أعداد كبيرة لتشييع جثمان الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (فيديو)

توافد أعداد كبيرة لتشييع جثمان الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان (فيديو)
٠٦:٢٠:١٤ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الإعلامي خالد الحسيني عن توافد كبير من عدة مناطق لتشييع جثمان العضو السابق في هيئة كبار العلماء د. “عبد الوهاب أبو سليمان”.

وأوضح في مداخلة مع “الإخبارية” أنه تم أداء صلاة الظهر على “أبو سليمان” بالمسجد الحرام ثم تم تشييع جثمانه وسط الكثير من طلابه وأبنائه وزملائه.

وتوفي صباح اليوم الإثنين، 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 إبريل 2023م، عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

يذكر أن الدكتور الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليمان، رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ولد في شهر المحرم عام 1356هـ بمكة المكرمة.

سيرة الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان

تلقى الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان تعليمه الابتدائي بدار الأيتام بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1369هـ .

التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج فيه عام 1373هـ، واصل تعليمه الجامعي بكلية الشريعة بمكة المكرمة ، وتخرج فيها عام 1377هـ.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة عبد الوهاب أبو سليمان

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