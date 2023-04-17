رمضان فى الفلبين.. عبادة وبهجة وتكافل

تواصل – فريق التحرير:

يقدر عدد السكان المسلمين في الفلبين بحوالي 5.1 مليون مسلم، يشكلون حوالي 6 في المائة من إجمالي السكان، وفقًا لتقرير لصادر عن هيئة الإحصاء الفلبينية في عام 2015.

ويبلغ عدد سكان البلاد أكثر من 100 مليون نسمة، لتصبح الفلبين بذلك ثانية الدول الكبرى فى جنوب شرق آسيا من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا.

ومعظم المسلمين في الفلبين من أهل السنة والجماعة، يعيش غالبيتهم في أجزاء من مينداناو وبالاوان وأرخبيل سولو، وهي منطقة تُعرف باسم بانجسامورو أو منطقة مورو. وهاجر بعضهم إلى المناطق الحضرية والريفية في أجزاء مختلفة من البلاد.

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وتسجل أعلى نسب النمو السكانى فى المناطق المسلمة، فى منطقة الحكم الذاتى بمندناو، بنسبة 2.89 في المائة سنويًا. وتضم هذه المنطقة 5 أقاليم ومدينتين، و116 بلدية تتبعها 2490 قرية، ويقطنها حسب الإحصاء الأخير أكثر من 3 ملايين نسمة.

ويعود تاريخ دخول الإسلام إلى الفلبين في القرن الثالث عشر مع وصول التجار المسلمين من الخليج العربي وجنوب الهند وأتباعهم من عدة حكومات في أرخبيل الملايو.

وتبعهم الدعاة في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر. قاموا بتسهيل تشكيل السلطنات والفتوحات في مينداناو وسولو.

ويطلق على المسلمين كلمة “مورو”، وهى التسمية التى أطلقها الإسبان على مسلمى الفلبين، إذ إن أول من قاوم الإسبان هم مسلمو المغرب. وعندما دخلوا جنوبي الفلبين وواجهوا نفس المقاومة من السكان هناك، فأطلقوا عليهم تسمية مورو.

وصل الفتح الإسلامي إلى مملكة توندو التي حلت محلها دولة بروناي التابعة لمملكة ماينيلا. وبدأت السلطنة المسلمة في التوسع في وسط الفلبين في القرن السادس عشر،

لكن عندما وصل الأسطول الإسباني بقيادة ماجلان إلى الفلبين. أدى الغزو الإسباني خلال القرن السادس عشر إلى أن تصبح الكاثوليكية الرومانية الديانة السائدة في معظم أنحاء الفلبين، والإسلام دين أقلية.

الجمعيات والمراكز الإسلامية بالفلبين

وتوجد في الفلبين العديد من الجمعيات الإسلامية، أبرزها جمعية مسلمي الفلبين، وجمعية كامل الإسلام.

ويصل عدد الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية بها إلى حوالى 124، منها مركز الدعوة الإسلامية بالفلبين، الذى أقامه الدعاة العرب ويضم قاعة للمحاضرات ومكتبة وتصدر عنه مجلة شهرية.

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وتكتب بعض الكتب الإسلامية بالعربية، وكتب تفسير القرآن الكريم بحروف عربية.

وأيضًا يقدر عدد المساجد بها حوالى 2500 مسجد، وأسس أول مسجد بها فى سنة 854 هـ، وهو مسجد توميوك فى جزيرة صولو.

رمضان في الفلبين

ويولي المسلمون في الفلبين، شهر رمضان اهتمامًا خاصًا، حيث يعملون على استقباله بتزيين المساجد وإنارتها، مثل مسجد ديماوكوم، ويعرف بـ”المسجد الوردي”، فى منطقة داتو سعودى امباتوان فى مدينة ماجوينداناو، ويتجمع فيه الكبار والصغار مرتدين الملابس الوردية، ويحرصون على أداء صلاة التراويح بصحبة أبنائهم به.

ويبدأون إفطارهم بتناول مشروب يتكون من الموز والسكر ولبن جوز الهند، ثم يقدم “الكاري – كاري”، وهو مكون من اللحم والبهارات، كما يقدم “السي–يوان سوان” وقد طبخ من السمك أو اللحم، وهناك بعض الحلوى التي تشبه “القطائف” وعصير “قمر الدين”.

ويضفي الأطفال أجواءً من البهجة، إذ يخرجون بعد الإفطار مرتدين الثياب المزركشة، حاملين في أيديهم ما يشبه فوانيس رمضان، ويستقبلون المصلين بالأغاني والأناشيد.

ويتجولون بالمساكن المجاورة، حتى يحين موعد السحور، ويتولون مهمة إيقاظ الأهالي لتناول السحور.

ويشتهر شهر رمضان في الفلبين كما عادة الدول الأخرى بأنه شهر التكافل والتزاور وصلة الارحام.

وتقضي الأسر الفقيرة أيام الشهر كله متنقلة على موائد الأسر الغنية المجاورة لها دون حرج، كما يجمع الأغنياء الصدقات التي توزع على هذه الأسر ليلة النصف من رمضان.