عاجل.. خبير فلك يوضح حقيقة أن الكسوف يحول دون رؤية هلال شوال

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قال الرائي عبد الله الخضيري: إن ما يتم تداوله حول أن الكسوف يحول دون رؤية الهلال غير صحيح، وليس له أي علاقة علمية.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك من يسعى لتحقيق معيار معين ليتحقق هذه المعيار بعدم الرؤية يجعل الكسوف عائقًا لرؤية الهلال.

وأكد أن هذا أمر غير وارد لا من الناحية العلمية ولا من الناحية التطبيقية، مبينًا أن التقلبات الجوية قد تحجب رؤية هلال شوال ورؤيته تعتمد على صفاء الجو.

دخول الشهر وخروجه مسؤولية المحكمة العليا

وأضاف أن دخول الشهر وخروجه مسؤولية المحكمة العليا فقط والجهات التي تقوم بالرصد للهلال محدد عملها بالرصد سواء رؤى الهلال أو لم ير.

وأشار إلى أن كثرة الحديث تفوت فرصة استثمار ما تبقى من أيام الشهر الفضيل، وتشغل الناس عن الطاعة والعبادة خاصة في الأيام العشر الأواخر من رمضان.

فيديو | الرائي عبد الله الخضيري: ما يتم تداوله حول أن الكسوف يحول دون رؤية الهلال غير صحيح وليس له أي علاقة علمية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KyL6jyA4Gx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023

وكانت الجمعية الفلكية في جدة أعلنت أن صباح يوم غد الثلاثاء 27 رمضان يشهد رصد هلال نهاية الشهر الفضيل قبل شروق الشمس بحوالي ساعة وربع .

وأوضحت أن الهلال سيظهر فوق الأفق الجنوب الشرقي ومضاء بنسبة 5.2% وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي نظرة الوداع بسهولة بالعين المجردة قبل وصوله منزلة الاقتران الخميس.

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