شاهدها أكثر من مليار شخص.. تعرف على قصة أشهر صورة في العالم

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كشف المصور الأمريكي تشارلز أورير، قصة التقاط صورة سطح المكتب الشهيرة لنظام التشغيل “ويندوز أكس بي”.

وجرى بيع أكثر من 400 مليون نسخة من “ويندوز إكس بي” في سنواته الخمس الأولى، ولم يتم إيقاف نظام التشغيل حتى عام 2014، ما يعني أن أكثر من مليار شخص ممن اشتروا النسخة شاهدوا صورة أورير دون أن يدركوا أبداً ملابسات التقاطها.

والتقطت الصورة الشهيرة بعد ظهر يوم الجمعة في يناير، 1996، وقد رصدها أثناء القيادة للقاء صديقته آنذاك.

وقال إن الصورة لم يتم تحريرها مطلقًا ولكن تم بيعها إلى شركة مايكروسوفت كما كانت.

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انتشار الصورة على نطاق واسع

لكن منذ ذلك الحين، ظهرت الصورة “في كل مكان” بما في ذلك منازل الناس والمكاتب وحتى البيت الأبيض.

وكشف أورير، الذي لا يزال يعيش في وادي نابا بالقرب من التلال الشهيرة، عن كيفية التقاطه للصورة.

وقال: “هناك وقت من العام هنا شمال سان فرانسيسكو حيث بعد هطول الأمطار، تتحول الأعشاب إلى اللون الأخضر وأنا أعلم أن فرص العثور على سفوح التلال الجميلة جيدة حقًا”.

وتابع: بعد ظهر كل يوم جمعة، كنت أذهب لزيارة صديقتي بالقرب من سان فرانسيسكو. وفي هذا اليوم بالذات من شهر يناير، بينما كان يقود هذا الطريق الصغير المتعرج – ما أسميه طريقًا ريفيًا – كان هناك. العشب كامل، إنه أخضر، والشمس مشرقة، وهناك بعض الغيوم”.

واستدرك: “وربما لم تكن هناك غيوم، وبحلول الوقت الذي أوقفت فيه سيارتي، بحلول الوقت الذي أعددت فيه الكاميرا، ربما جاءت الغيوم لأن كل شيء تغير بسرعة كبيرة في تلك المرحلة. والآن، أجهز الكاميرا، وهنا تأتي الغيوم وأقوم بعمل إطار، وأقوم بالانتقال إلى الصورة التالية – التي لم نعد نقوم بها رقميًا – وهي تهتم بكل شيء”.

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التقاط 4 صور للمكان

وأوضح أورير، أنه التقط أربع صور للتل في ذلك اليوم والتي اشترتها مايكروسوفت لاحقًا.

ولم يتم الكشف عن السعر، لكنها كانت باهظة الثمن لدرجة أن أيًا من خدمات البريد السريع المعتادة – مثل “فيديكس” – لن تحملها.

وفي النهاية، كان لابد من نقل أورير إلى مقر الشركة في ريدموند، واشنطن، لتسليمها شخصيًا.