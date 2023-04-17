تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز الـ 600 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

تجاوز حجم التبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة “إحسان”، اليوم الاثنين، الـ 600 مليون ريال.

وذلك خلال أسبوع من تدشينها من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين تبرعين سخيّين بلغا 70 مليون ريال.

عمليات التبرع بلغ أكثر من 62 مليون عملية

وبلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 62 مليون عملية، ولا تزال التبرعات تتوالى من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي.

تعزيز لقيم التكافل المجتمعي

اقتداءً بالمبادرة الكريمة من القيادة الرشيدة، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك لاسيما ونحن في العشر الأواخر منه.

وتعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

دعم وتطوير قطاع العمل الخيري

امتدادًا لاهتمام سموّه المعهود بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري وتسخير السبل كافة لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته.

ويمكن تقديم التبرعات عبر موقع وتطبيق منصة “إحسان”, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

اقرأ أيضًا:

271 مليونًا حصيلة حملة التبرعات السعودية لسوريا

وأكد مفتي عام المملكة، أن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لدعم منصة “إحسان” تجسيد للدور الذي قدمته المنصة لدعم مسيرة العمل الخيري.

ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية واحتساب الأجر، لاسيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى بها المسلم ليلة القدر.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين الشريفين يفتتح حملة التبرعات لنصرة الأشقاء في سوريا بـ20 مليون ريال